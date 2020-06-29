Bankaların 5 aylık net kârı 27,3 milyar lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektörünün mayıs ayı sonu itibarıyla aktif toplamının 5 trilyon 282 milyar liraya, sektörün net kârının ise 27,3 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), mayıs ayına ilişkin bankacılık sektörü raporuna göre, bankaların 5 aylık karı 27,3 milyar lira oldu. Sektörün aktif toplamı ise yıl sonuna göre yüzde 17,6'luk artışla 5 trilyon 282 milyar liraya ulaştı. Geçtiğimizin yılın aynı döneminde bankaların net karı 19,7 milyar lira düzeyindeydi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,54'e yükseldi



BDDK'nın açıklamasında mayıs 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan kredilerin 3 trilyon 161 milyar 718 milyon TL, menkul değerler 910 milyar 758 milyon TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz yılın sonuyla kıyaslandığında krediler toplamı yüzde 19, menkul değerler toplamı ise yüzde 37,8 oranında artış kaydetti. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,54 oldu. Banka kredilerinin takibe dönüş oranı geçtiğimiz yılın aynı ayında yüzde 4,18 olarak açıklanmıştı.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 19,44



Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yılsonuna göre yüzde 15,9 artışla 2 trilyon 974 milyar 200 milyon lira, özkaynak toplamı yüzde 11 artışla 546 milyar 248 milyon lira olurken, mayın ayında sektörün dönem net kârı 27 milyar 328 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,44 seviyesinde gerçekleşti.