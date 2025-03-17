Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi

Bankpozitif'in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin ortaklık haklarının, TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

17.03.2025 13:49:020
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Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankpozitif'in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verildiğini bildirdi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17 Mart 2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ’nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18'inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

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