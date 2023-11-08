Banttan inen Togg sayısı 10 bini aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg'un araştırma merkezinde 180 mühendisimiz çalışmakta. Bunların 112'si savunma sanayi kökenlidir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Banttan inen Togg araçlarının sayısı 10 bini aştı. Savunma sanayindeki tecrübenin diğer alanlara transfer edilmesi Togg'da somut bir örneğe dönüşmüştür. Togg'un araştırma merkezinde 180 mühendisimiz çalışmakta. Bunların 112'si savunma sanayi kökenlidir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayi alanında geliştirdiği projelere değinerek, dünyanın önemli bir kısmının bu projeleri merakla, bir bölümünün hayretle ve bir bölümünün de endişeyle takip ettiğini vurguladı.

Kacır, Teknoparklarda 9 bin 800'e yakın firmanın 226'sının savunma, 321'inin sağlık, 215'inin enerji, 157'sini tarım ve 149'unu kimya sektöründe kendini tanımladığını ifade ederek, AR-GE ve tasarım merkezleri sayısının 1600'ü aştığını anlattı.

60 yıllık hayal gerçekleşti

Kacır, Türkiye'nin otomobilinin milli gurur projesi ve başarı hikayesi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla banttan inen Togg araçlarının sayısı 10 bini aştı. Bu 60 yıllık hayalin gerçekleşme hikayesidir. Savunma sanayindeki tecrübenin diğer alanlara transfer edilmesi Togg'da somut bir örneğe dönüşmüştür. Togg'un araştırma merkezinde 180 mühendisimiz çalışmakta. Bunların 112'si savunma sanayi kökenlidir.

Bu merkezde yerli milli helikopterimizin kontrol bilgisayarlarından kontrol edilen tecrübeyle şimdi araç kullanıcı ara yüzlerini kontrol eden bilgisayar donanım ve yazılımını geliştiriyoruz. Sayıları 80 bini bulmuş dev bir AR-GE ordusuna sahip savunma sanayimiz 3 bine yakın firmamızın elde ettiği tecrübeyi farklı sektörlere transfer ediyoruz."

Kacır, Togg ile milletin 60 yıldır hayali olan milli otomobil projesinin şimdi gerçekleştiğini de bildiğini ifade ederek, milletin devrim otomobilinin de devrin otomobilinin de hikayesini de bildiğini vurguladı.

Kacır, uçan akıllı mobilite alanında bir sahiplenme açığı gördüklerini ifade ederek, dünyada bu alanda çalışan 100'e yakın çalışan girişim olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bu alanda da iddialı ülkelerden biri olduğunu anlatan Kacır, "İHA'larda dünyada bir numarayız. Uçan akıllı mobilitede de iddialı ülke olma imkanına sahibiz. Gelin birlikte bunlara sahip çıkalım. Bu alanlarda milli üretimi önümüzdeki dönemde hızlandırma çabası içinde olacağız." dedi.

Kacır, yenilenebilir enerjiyi de her fırsatta vurguladıklarını söyleyerek, güneş paneli üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da 1 numara ve dünyada 4. sırada olduğu bilgisini verdi.

Türkiye'nin bu alanda iki-üç yıl içinde dünya ikincisi olacağını ifade eden Kacır, "Hücreden itibaren güneş paneli üretme kabiliyetine sahibiz. Rüzgar türbini üretiminde Türkiye Avrupa'nın en iddialı ülkelerinden biri. Önümüzdeki dönemde bu alandaki yeni yatırımlarla kapasiteyi artıracağız ve bir milli rüzgar türbini markasını ülkemizden çıkaracağız" dedi.