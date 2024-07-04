Barclays ve JPMorgan Türkiye enflasyonu tahminini yeniledi

JPMorgan ve Barclays Türkiye’de açıklanan Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında paylaştıkları raporlarda bu yıl için enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

4.07.2024 09:24:360
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Barclays ve JPMorgan Türkiye enflasyonu tahminini yeniledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün yayınladığı Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da Haziran’da sekiz ayın ardından ilk kez geriledi.

Bunun üzerine bazı uluslararası bankalar da Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminlerini revize etti.

Merkezi Londra'da bulunan çok uluslu İngiliz evrensel bankası Barclays, enflasyon verisi sonrası paylaştığı raporda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44,5’ten yüzde 44’e düşürdüğünü açıkladı. 2025 yıl sonu beklentisi ise yüzde 30,8 oldu.

Raporda TCMB’den Ocak 2025’e kadar bir politika değişikliği beklenmediği ancak bugün beklenenden düşük gelen enflasyon sonrası yıl sonunda erken bir faiz indirimi ihtimalinin de güçlendiği belirtildi.

JPMorgan’dan da yeni tahmin

JPMorgan da “Türkiye: Yaz aylarında sert dezenflasyon kapıda” ismiyle paylaştığı raporda enflasyon tahminlerini revize etti.

Manşet enflasyonun Haziran’da aylık bazda yüzde 1,6 ile yüzde 2,1’lik beklentilerinin altında geldiğini hatırlatan JPMorgan, yıllık enflasyonun da baz etkisiyle sert biçimde düşerek Mayıs ayındaki yüzde 75,4’ten yüzde 71,6’ya gerilediğini belirtti.

Raporda manşet enflasyonun baz etkisiyle Temmuz’da yüzde 60’a, Ağustos’ta yüzde 50’ye düşebileceği belirtilerek 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, 2025 tahmini yüzde 25,2’den yüzde 25’e düşürüldü.

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