Barut Hotels, 55. yılında marka yapılanmasını yeniledi

1971 yılında Side'de kurulan Barut Hotels, 55. yıl dönümü kapsamında Antalya'da düzenlediği etkinlikte yeni kurumsal kimliğini ve marka yapılanmasını duyurdu. Lara Barut Collection'da gerçekleştirilen lansmanda, grubun Barut Hotels Group adı altında faaliyetlerini sürdüreceği açıklandı. Etkinlikte ayrıca uluslararası lüks turizm markası BAYOU Luxury Resorts & Villas tanıtıldı.

Üç farklı marka yapılanması

Yeni yapılanma kapsamında grubun otelleri Barut Hotels, Barut Collection ve BAYOU Luxury Resorts & Villas markaları altında konumlandırıldı.

Barut Hotels çatısı altında Barut Hemera, Barut GOIA, Barut B Suites ve TUI BLUE Barut Andız faaliyetlerini sürdürecek. Arum Barut Collection ise Barut Collection markası altında hizmet verecek.

Grubun lüks turizm segmentine yönelik markası BAYOU Luxury Resorts & Villas bünyesinde ise Side'deki BAYOU Acanthus, Antalya'daki BAYOU Lara ve Didim Delice Yarımadası'ndaki BAYOU Anda yer alıyor. BAYOU Villas Lara ve BAYOU Villas Delice Peninsula da villa konaklaması alanında faaliyet gösteriyor. Yeni yapılanmayla birlikte Lara Barut Collection, BAYOU Lara adıyla hizmet vermeye başlayacak.

Lüks turizm segmentine odaklanıyor

Barut Hotels Group, BAYOU markasıyla lüks konaklama segmentindeki faaliyetlerini ayrı bir marka kimliği altında topluyor. Markanın hizmet modeli, kişiselleştirilmiş konaklama, gastronomi, sağlıklı yaşam ve farklı yaş gruplarına yönelik aktiviteleri kapsıyor. BAYOU Seamless Inclusive adı verilen modelin yanı sıra süit ve villa konaklamalarına yönelik BAYOU Beyond hizmetleri, Longevity sağlıklı yaşam programları ve Worldwide Kids iş birliğiyle hazırlanan çocuk aktiviteleri de markanın hizmetleri arasında bulunuyor.

Üç ilde 55 bin fidan hedefi

Barut Hotels Group, 55. kuruluş yılı kapsamında Adana, Kilis ve Kahramanmaraş'ta toplam 55 bin fidanın dikilmesini hedefleyen Barut Hotels Hatıra Ormanı projesini de duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğünün Geleceğe Nefes Projesi kapsamında yürütülen çalışmayla, özellikle orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Lansmana katılan davetliler ve grup çalışanları adına da proje kapsamında fidan bağışında bulunuldu.

Kültür ve sanat çalışmalarını sürdürüyor

Grup, turizm faaliyetlerinin yanı sıra kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerde de yer alıyor. Uzun yıllardır Side Antik Kenti kazı çalışmalarının ana sponsorluğunu üstlenen Barut Hotels Group, sanat projelerine verdiği destek ve otellerinde sanat eserlerine ayırdığı alanlarla da bu alandaki faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, yenilenen kurumsal kimliğiyle farklı konaklama segmentlerindeki markalarını daha belirgin biçimde konumlandırmayı hedefliyor.