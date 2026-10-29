ECB yüksek enflasyona rağmen faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği enerji krizi ve yükselen fiyat baskılarına rağmen üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu.

ECB Yönetim Konseyi, Frankfurt'ta gerçekleştirdiği ekim ayı toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Buna göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) ardından ECB de faiz artırım döngüsüne şimdilik ara verdi.

Banka, piyasa beklentileri doğrultusunda mevduat faizini yüzde 2,50'de, ana refinansman faizini yüzde 2,65'te ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,90'da sabit bıraktı.

Piyasa analistleri, Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği enerji krizi ve yükselen fiyat baskılarına rağmen Bankanın üç temel politika faizini sabit tutmasını bekliyordu. Bununla birlikte analistler, Noel öncesinde hem ABD hem de Avro Bölgesi'nde faizlerin yeniden artırılabileceğini öngörüyor.

- Enerji şoku büyüme ve enflasyonu tehdit ediyor

Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, artan enerji fiyatlarının enflasyon görünümünde yukarı yönlü, büyüme görünümünde ise aşağı yönlü riskler oluşturduğu vurgulandı.

Enerji şokunun dolaylı etkilerinin enflasyonu tırmandırabileceğine dikkatin çekildiği açıklamada, finansman koşullarının sıkılaşmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ECB'nin para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin önceden bir taahhütte bulunmayacağı yinelenerek, "Yönetim Konseyi, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe dönmesini sağlamak amacıyla veri odaklı ve toplantı bazlı yaklaşımını sürdürecektir. Kararlar, ekonomik ve finansal veriler ile para politikası geçişkenliğinin gücüne göre şekillenecektir" ifadesine yer verildi.

ECB'nin açıklamasında, ayrıca, Varlık Alım Programı (APP) ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföylerinin ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azaltılmaya devam ettiği bildirildi.

- Lagarde'ın erken istifası gündeme oturdu

Faiz kararından sadece birkaç saat önce, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın görevinden erken ayrılacağı açıklandı.

ECB’den yapılan açıklamada normal şartlarda görev süresi Ekim 2027'de dolacak olan Lagarde'ın, 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağı duyuruldu.

Lagarde'ın erken istifa kararının, TSİ 16.45'te başlayacak olan basın toplantısının en önemli gündem maddesi olması bekleniyor.

Banka kaynakları, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın istifa kararının yanı sıra kendi ülkesindeki ekonomik durumun da Frankfurt'taki basın toplantısında öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını belirtiyor.

Bu arada, yüksek enflasyon baskısının yanı sıra son dönemde tahvil faizlerinde yaşanan keskin yükseliş, ECB yönetiminde endişelere yol açıyor.

Fransa'da 10 yıllık devlet tahvillerinin gösterge faiz oranı, 2002'den bu yana ilk kez yüzde 5'in üzerine tırmandı.

Bu gelişmeyle birlikte, Fransa tahvilleri ile güvenli liman olarak kabul edilen Alman devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı Avro krizinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ECB Yönetim Konseyinin ekim toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit tutmasının ardından Lagarde, Frankfurt'ta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Konuşmasına para politikası kararlarını açıklayarak başlayan Lagarde, eylül ayından bu yana enerji fiyatlarında hızlanan artış ile yükselen finansman maliyetlerinin oluşturduğu risklere işaret ederek, aralık ayında yeni bir faiz artışının sinyalini verdi.

Lagarde, bu iki yönlü risk kombinasyonunun bankanın önündeki yol haritasını açıkça karmaşıklaştırdığını ifade etti.

"Faiz artırımı masaya geldi"

Gelecek döneme yönelik para politikası duruşunu değerlendiren Lagarde, şu ifadelere yer verdi:

"Gelen veriler, Avro Bölgesi ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde büyümeye devam ettiğine işaret ediyor. Büyüme görünümüne yönelik riskler aşağı yönlü seyrini koruyor. Aynı zamanda, enerji fiyatlarında yaşanan yeni yükselişler tüketici güvenini vurdu ve artan finansman maliyetlerinin büyüme üzerinde baskı oluşturması muhtemel."

Christine Lagarde, mevcut ekonomik koşulların aslında bugünkü toplantıda da faiz artırımını haklı çıkarabileceğine dikkati çekerek, ECB Yönetim Konseyinin bu seçeneği tartıştığını ancak sıkılaşan finansman koşulları nedeniyle adımdan şu an için vazgeçildiğini belirtti.

Gelecek yeni verileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmek adına ECB Yönetim Konseyinin oy birliğiyle faizleri bugün sabit tutma kararı aldığını açıklayan Lagarde, aralık ayında yeni bir adım atılıp atılmayacağının önümüzdeki altı haftalık süreçte açıklanacak verilere bağlı olduğunu dile getirdi.

Politika zemininde köklü bir değişiklik yaşanmaması durumunda faizlerin izleyeceği yönün herkes için oldukça net olduğunu ve vadeli işlem piyasalarındaki beklentilerle tam uyum gösterdiğini vurgulayan Lagarde, bankanın henüz ılımlı sıkılaştırma aşamasında olduğunu hatırlattı.

"Enflasyon riskleri yukarı yönlü, büyüme baskı altında"

Lagarde, hizmet sektörünün dirençli yapısı, yapay zeka yatırımları ve savunma sanayisine yönelik kamu harcamalarının ekonomik görünümü desteklediğini aktararak, buna karşın yüksek enerji fiyatlarının ekonominin diğer sektörlerine kalıcı olarak yayılması riskine dikkati çekti.

Manşet enflasyonun önümüzdeki çeyreklerde hedefin belirgin şekilde üzerinde kalacağını söyleyen Lagarde, ücret artışlarının ise yüzde 2,5 ila yüzde 2,8 arasında ılımlı seyrini koruduğunu dile getirdi.

Lagarde, yüksek enerji fiyatlarının dolaylı ve ikinci tur etkilerinin önemine de değinerek, şu aşamada eylül ayı projeksiyonlarında öngörülenlerin haricinde ekstra bir ikinci tur etkisi gözlemlemediklerini belirtti.

Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerde uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi ve faiz makasındaki artışı yakından izlediklerini aktaran Lagarde, yüksek borçlu ülkelerin bütçe planlarını AB mali çerçevesine uyumlu hale getirmesi ve yüksek faiz ortamını hesaba katması gerektiğinin altını çizdi.

"7 Şubat'a kadar görevinin başında"

Toplantının sonunda, ECB Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan sıklıkla ayrılmalarının bankanın kurumsal yönetiminde bir zafiyete işaret edip etmediğine yönelik soruyu yanıtlayan Lagarde, kurumun kurumsal yapısının "kaya gibi sağlam" olduğunu söyledi.

İş sürekliliğinin ECB'nin en temel ilkesi olduğunu vurgulayan Lagarde, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes müsterih olsun 7 Şubat'a kadar göreve odaklanmış şekilde, hiçbir çekince ve mazeret üretmeksizin işimin başında olacağım. Ayrılmak için asla doğru bir zaman yoktur. Ancak ben artık para politikası dışındaki konularda, sadece Avrupa'da değil, dünyanın dört bir yanında kalbime yakın hissettiğim ilkeler doğrultusunda sesimi duyurabilme, daha özgürce konuşabilme ve harekete geçebilme özgürlüğüne sahip olmak istiyorum. Benden çok daha iyi, birbirinden memnuniyet verici mükemmel pek çok aday var. Bu yüzden iş sürekliliği ya da kararların askıda kalması konusunda asla endişe etmeyin. Bu kurum sağlamdır, güçlüdür ve öyle kalmaya devam edecektir."

Öte yandan, faiz kararından sadece birkaç saat önce, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın görevinden erken ayrılacağı açıklandı.

ECB’den yapılan açıklamada normal şartlarda görev süresi ekim 2027'de dolacak olan Lagarde'ın 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağı duyuruldu.