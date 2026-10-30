Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Ekim 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 49,8920'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,9470 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 55,9150'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 66,9610'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 101,8 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 401 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalışla 6 bin 449 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 6 bin 401 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 546 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 986 liradan satılıyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ülke ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel arttı.

Bu verilerin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırımına gideceği ihtimalinin güçlenmesi, altının onsu üzerindeki baskıyı artırdı. Altının onsu şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 3 bin 990 dolar seviyesinde bulunuyor.