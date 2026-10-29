Volkswagen'den üçüncü çeyrekte 5,9 milyar Euro faaliyet zararı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 5,9 milyar Euro faaliyet zararı, ocak-eylül döneminde ise 2,72 milyar avro net zarar açıkladı.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın temmuz-eylül (üçüncü çeyrek) dönemi ile ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi, temmuz-eylül döneminde 5,9 milyar avro faaliyet zararı bildirdi. Analistler, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,3 milyar avroluk zararın ardından bu çeyrekte 2,6 milyar avro zarar öngörüyordu.

Şirketin bu çeyrekte vergi sonrası net zararı 2,7 milyar avro olurken, geçen yılın aynı döneminde 3,4 milyar avro net kar elde edilmişti. Grubun üçüncü çeyrekteki satış gelirleri ise yüzde 6,3 azalarak 75,28 milyar avroya geriledi.

Aynı dönemde grubun küresel araç teslimatları yüzde 14,3 azalışla 1,885 milyon adede düşerken, Çin'deki teslimatları genel pazardaki daralmanın etkisiyle yüzde 38,5 kayıpla 406 bin adede indi.

Bilançoya 7,8 milyar avroluk tek seferlik darbe

Mali tablolardaki sert düşüşün ana nedenlerinden biri, spor otomobil iştiraki Porsche'deki değer düşüşü oldu. Şirket, geleceğe yönelik beklentilerin zayıflaması nedeniyle Porsche'nin marka değerinde nakit çıkışı gerektirmeyen ancak faaliyet karını doğrudan etkileyen 6,4 milyar avroluk bir değer düşüşü kaydetti.

Çin'deki pazar kaybı nedeniyle uygulanan yaklaşık 1 milyar avroluk ek aktif silme işlemi ve diğer kalemlerle birlikte toplam tek seferlik olumsuz etkiler 7,8 milyar avroyu buldu.

Ocak-eylül döneminde net zarar 2,72 milyar avro oldu

Volkswagen Grubu, 2026 yılının ocak-eylül döneminde Çin pazarındaki sert talep daralması ve tek seferlik harcamalar nedeniyle 2,72 milyar avro net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 3,4 milyar avro net kar elde etmişti.

Grubun ocak-eylül dönemindeki toplam satış gelirleri (ciro), geçen yılın aynı dönemindeki 238,67 milyar avroya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 233 milyar 378 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemdeki toplam araç teslimatları ise küresel ölçekte yüzde 9 gerileyerek 6,01 milyon adet oldu.

Volkswagen, Çin'de faaliyet göstermeye başlamasından bu yana ilk kez bu pazarda dönem zararı açıkladı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde Çin operasyonlarından 744 milyon avro kar elde eden şirket, bu yıl aynı dönemde 113 milyon avro operasyonel açık verdi.

Yönetimden kemer sıkma ve istihdam kesintisi mesajı

Finansal sonuçları değerlendiren Volkswagen Grubu Mali İşler Müdürü (CFO) Arno Antlitz, "9 aylık sonuçlar tek bir şeyi netleştiriyor, kaybedecek tek bir dakikamız bile yok. Hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ortaya çıkan tablonun, Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume liderliğindeki yönetim kurulunun sendikalarla yapacağı maliyet azaltma müzakerelerinde elini güçlendireceği değerlendirildi.

Volkswagen'in yeniden yapılanma planı kapsamında küresel ölçekte 100 bin çalışanın işten çıkarılması, Almanya'da Hannover, Emden ve Zwickau'daki 3 Volkswagen fabrikası ile Neckarsulm'daki Audi fabrikası dahil bazı tesislerin kapatılması riski bulunuyor.

Eylül ayı ortasında kar tahminlerini aşağı yönlü revize eden Volkswagen yönetimi, 2026 yılı sonunda toplam gelirlerin 315 milyar avro civarında gerçekleşmesini bekliyor.

Şirket, bu yıl elde edilecek gelirlerin en fazla yüzde 1'i oranında faaliyet karı elde edileceğini öngörüyor. Volkswagen, daha önce bu oranı yüzde 4 ile yüzde 5,5 arasında hedeflemişti.