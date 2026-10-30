Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırması ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceği ihtimalini yükseltmesiyle satış baskısı arttı.

Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tutarken, teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşlerin etkisiyle bölge endekslerinde karışık seyir öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,48 azalışla 5.730 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,06 düşüşle 63.326 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,50 azalışla 3.596 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,40 kazançla 23.279 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,64 kazançla 74.620 puanda seyrediyor.

BoJ, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1,25'te sabit tuttu. Politika faizi, 1995'ten bu yana en yüksek seviye olmayı sürdürüyor. Banka faiz kararını 8'e karşı 1 oyla aldı. BoJ üyesi Hajime Takata oyunu faiz artırımı yönünde kullandı.

Banka, 2013'te yüzde 2 enflasyon hedefini benimsemesinden bu yana ilk kez fiyat artışlarının genel olarak hedefle uyumlu olduğunu açıkladı. Öte yandan, Japonya'da ekim ayına ilişkin Tokyo TÜFE yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu veri, bankaya ilişkin faiz artırım beklentilerini güçlendirdi.

BoJ'dan yapılan açıklamada, küresel ölçekte yapay zekayla ilgili talepteki güçlü artışın desteğiyle ihracatın sınırlı artış gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şirket karları yüksek seviyelerde seyretmekte olup iş dünyasının genel görünümü de daha olumlu düzeydedir. Bu koşullar altında inşaat maliyetlerindeki artıştan etkilenmesine rağmen sabit sermaye yatırımları ılımlı artış eğilimindedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin hisselerinde yüzde 2,4'lük düşüş yaşandığı görüldü. Şirketin bu yılın üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentilerin altında gelmesi hisse düşüşünde etkili oldu.