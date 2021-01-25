Başvuru sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısının 1 milyon 400 bini geçtiğini duyurdu.

25.01.2021 13:15:000
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Başvuru sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yapılandırma kanunu kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin SGK prim borçlarının yapılandırılması için başvuru yaptığını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, yapılandırma kapsamında 165 milyar liralık SGK alacağının girdiğini kaydederek, 2020 Ağustos ayı öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçların yapılandırıldığını aktardı.

Selçuk’un verdiği bilgilere göre, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırma kapsamında bulunuyor.

Borçlara ilişkin gecikme cezası ve zamlar, Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılıyor. Yapılandırmaya ilişkin başvurular 1 Şubat’a kadar yapılabilecek. İlk taksit ödemesi için son tarih ise 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

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