Batı Teksas Petrolü 2,5 yılın zirvesinde

Brent petrol varil başına 70 dolara yükseldi. Batı Teksas Petrolü Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

1.06.2021 12:31:000
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Batı Teksas Petrolü 2,5 yılın zirvesinde

Brent petrol, OPEC+ koalisyonunun politika toplantısı öncesinde daha sıkı bir küresel piyasa tahminiyle varil başına 70 doları gördü. Batı Teksas Petrolü Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Vadeli kontratlar, Londra piyasasında yüzde 1,4 yükselirken OPEC+’ın değerlendirme raporuna göre salgın döneminde artan stokların büyük bir kısmı eridi ve stokların kalanı da yılın ikinci yarısında hızlı bir düşüş kaydedecek.

OPEC+’ın salı günkü toplantının ardından Temmuz’dan itibaren üretim artırımı açıklaması bekleniyor.

Nükleer anlaşma sonrasında İran’dan gelebilecek fazladan üretime rağmen ABD ve Avrupa’daki kuvvetli toparlanmayla beraber OPEC+’ın da küresel piyasaların fazladan üretimi absorbe edebileceğine dair güveni arttı.

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 1,9 yükselişle varil başına 70,68 dolara kadar ulaştı.

Temmuz vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 2'den fazla yükselişle yükselişle varil başına 68 dolara kadar yükseldi.

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