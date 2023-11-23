Bayer Türkiye’de yeni CEO ve CFO ataması

Bayer Türkiye’de yeni CEO ataması gerçekleşti. Bayer Türkiye’nin yeni CEO ve CFO’su olan isim, görevini Ingrun Alsleben’den devraldı.

Bayer Türkiye’de CEO ve CFO pozisyonuna Kasım ayı itibarıyla Serçin Giray getirildi.

Bayer’deki kariyeri süresince birçok ülkede farklı sorumluluklarda rol alan Serçin Giray, iş yaşamına 1999 yılında Bayer Türkiye’de Muhasebe ve Finans bölümünde başladı. 2008 yılında Türkiye Raporlama Grup Başkanı olarak görev alan Giray, 1 yıl başarıyla bu görevi üstlendikten sonra şirketin Almanya’daki genel merkezine, Kurumsal Finans bölümüne Avrupa bölgesi Finansal Ülke Koordinasyonundan sorumlu olarak atandı.

2013 yılında Türkiye’ye geri dönen ve Muhasebe Müdürü olarak çalışmalarını sürdüren Giray, 2017-2020 yılları arasında ise Romanya, Bulgaristan ve Moldova ülke grubunda CFO görevini üstlendi. 2020 yılı itibarıyla CEO olarak atanan Giray, aynı ülke grubuna CEO ve CFO olarak liderlik etti.

2022 yılında Bayer Almanya genel merkezde Grup Finans Organizasyonel Gelişim ve Dönüşüm Lideri sorumluluğunu üstlenen Giray, CFO ve Grup Finans topluluğunun yönetiminde ve dönüşüm programlarının hayata geçirilmesinde rol alarak çalışmalarına Kasım 2023’e kadar devam etti.

Kasım 2023 itibarıyla Bayer Türkiye’nin CEO ve CFO’su olan Serçin Giray, bu görevi Ingrun Alsleben’den devraldı.