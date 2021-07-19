Bayram tatili öncesi borsada 30 hisse prim yaptı, 62’si geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,24 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,66 yükseldi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,12 puan ve yüzde 1,21 düşüşle 1.452,46 puandan kapandı.

BIST 100’DE 30 HİSSE PRİM YAPTI, 62’Sİ GERİLEDİ

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30’u prim yaptı, 62’si geriledi.

SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Kartal Yenilenebilir Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BORSA NE ZAMAN İŞLEME AÇILACAK?

Bugün 12.40’ta kapanış yapan Borsa İstanbul, Kurban Bayramı ve hafta sonu tatillerinin ardından 26 Temmuz Pazartesi tekrar işleme açılacak.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle küresel ölçekte azalan risk iştahı ve döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasalarını negatif etkilediğini bildirdi.

Şu dakikalarda dolar endeksi 93’ün üzerine çıkarken, Avrupa borsalarında da yüzde 2’ye yakın değer kayıpları dikkati çekiyor.

ALTIN, DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.804,10 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 12.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3737, dolar/yen paritesi de 109,76 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,71 kayıpla 71,46 dolardan işlem görüyor.