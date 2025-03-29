Bayramı nedeniyle köprü ve otoyollar ücretsiz hizmete başladı

Ramazan Bayramı nedeniyle KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz hizmete başladı. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

29.03.2025 09:48:350
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Bayramı nedeniyle köprü ve otoyollar ücretsiz hizmete başladı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmıyor.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bugünden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başladı. Söz konusu köprü ve otoyollar, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

- Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.


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