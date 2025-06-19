Bazı ipliklerin ithalatındaki önlemler için soruşturma

Naylon veya diğer poliamidlerden (ham madde veya malzeme çeşidi) ipliklerin ithalatına yönelik uygulanan korunma önlemlerinin süresinin uzatılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

19.06.2025 13:01:090
Paylaş Tweet Paylaş
Bazı ipliklerin ithalatındaki önlemler için soruşturma

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 18 Ekim 2022'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar" kapsamında uygulanan korunma tedbirlerinin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında, inceleme konusu dönemde üretim, yurt içi satışlar, kapasite, verimlilik gibi bazı ekonomik göstergelerin iyileştiği ancak söz konusu dönemde ithalatın artmaya devam ettiği, piyasa payının yüksek seviyesini koruduğu, karlılığın ve istihdamın düştüğü belirlendi.

Bu kapsamda İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar verdi.

Bakanlığın İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülecek soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde belirtilen adrese ilgili belgelerle başvurması gerekiyor.

Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez Bankası rezervleri 159,3 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 159,3 milyar dolara yükseldi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Konut satışlarında mayısta çifte rekor kırıldı

Konut satışlarında mayısta çifte rekor kırıldı

Merkez Bankası politika faizini açıkladı - 19 Haziran

Merkez Bankası politika faizini açıkladı - 19 Haziran

Yapı Kredi'den emeklilere 27 bin liraya varan promosyon

Yapı Kredi'den emeklilere 27 bin liraya varan promosyon

Yorum Yaz