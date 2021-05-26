BDDK, Doğan Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Doğan Yatırım Bankası AŞ'ye (D Yatırım Bankası) faaliyet izni verilmesi kararı aldı.

26.05.2021 09:21:000
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BDDK, Doğan Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, D Yatırım Bankası'na faaliyet izni verildi.

Kurul, söz konusu bankaya 19 Mart 2020'de kuruluş izni vermişti. Bankacılık Kanununun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi, kuruluş veya Türkiye'de şube açma izni alan bankaların, Kuruldan ayrıca faaliyet izni alması şartını kapsıyor.

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