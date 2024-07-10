BDDK'dan iki yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verdi.

10.07.2024 09:34:040
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BDDK'dan iki yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

BDDK, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

BDDK'nin, söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirket kurucularında aranan şartları hissedarların tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle iptal etti.

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