BDDK'dan, Mevduat ve Katılım Fonu'nda değişiklik

Zamanaşımına uğrayan hesaplar için asgari limit tutarı olan 250 liranın Fonun görüşü alınarak değiştirilebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na yetki verildiği duyuruldu.

23.01.2024 09:40:030
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BDDK'dan, Mevduat ve Katılım Fonu'nda değişiklik

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

BDDK'nin söz konusu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, katılma hesapları için sözleşme türüne göre ayrı havuz oluşturma imkanı sağlanmasına onay verilirken, "Mevduat ve Katılım Fonu" ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak günlük birim değerler hesaplama tablosu kaldırıldı.

Kararda, kişilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanıtlanabilir onay veya talep olmadan kişiler adına kredili dahil herhangi bir hesap açılamayacağı, hesap limit artışı ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacağı belirtildi

Ayrıca, zamanaşımına uğrayan hesaplar için asgari limit tutarı olan 250 liranın Fonun görüşü alınarak değiştirilebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna yetki verildiği duyuruldu.

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