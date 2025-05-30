BDDK'dan yeni ilave kurallar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Tasarruf Finansman Şirketleri'ne şeffaflık, güvence ve kurumsallığı artırmak için ilave kurallar getirdi.

30.05.2025 12:05:240
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BDDK'dan yeni ilave kurallar

BDDK'nin Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu katılım finansman modellerinde güvenlik, şeffaflık ve kurumsallık unsurlarını artırarak bu hizmetlerin daha yaygın ve sürdürülebilir şekilde sunulması hedefleniyor.

Müşteri haklarının açık şekilde tanımlanması, şirketlerin yaptıkları finansmanın kapsamı ile sözleşme sınırlamalarına ilişkin hususların açık ve belirli hale getirilmesi, fon yönetiminde hesap verebilirliğin güçlendirilmesinin düzenlendiği yönetmelikte, yöneticilere ilişkin atama ve eğitim şartlarına ilişkin düzenlemelerle uygulama birliğinin sağlanarak sistemin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sektör genelinde sistematik risklerin azaltılması öngörülüyor.

Yayımlanan yönetmelikle tasarruf finansman şirketlerinin gerçek kişilere sağladığı finansmanın desteklenmesini teminen şirketlerin tüzel kişilerle yaptıkları işlemler sınırlandırılırken, sistemin sağlıklı büyümesi için şube açılışları için gerekli olan asgari öz kaynak tutarı 10 milyon liraya çıkarıldı.

Şirketlerin finansmanlarının toplamı, tasarruf fon havuzu ile öz kaynakları toplamının yüzde 200'ü ile sınırlandırıldığı yönetmelikte, sözleşme kapsamında müşterilere sağlanacak finansmanlar ile yapılacak iade ödemelerinin zamanlaması, müşterilerin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde yeniden düzenlendi.

Yönetmelikte, tasarruf fon havuzu hesaplarını şirketin hesaplarından ayırmayan veya tasarruf fon havuzu varlıklarını, tasarruf finansman sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi dışında kullandığı tespit edilen şirketlerin, en az bir ay boyunca yeni sözleşme yapması yasaklandı.

Tasarruf finansman şirketlerinin kaynaklarını iştigal konusuyla ilgili kullanılmasının temin edilmesi amacıyla ana faaliyetlerin yürütülmesi için edinilen gayrimenkuller ile alacaklarından dolayı edinilenler hariç olmak üzere gayrimenkul edinmelerinin yasaklandığı yönetmelikte, şirketlerin kurumsal yapılarının sağlamlaştırılması amacıyla yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına ilişkin atama ve eğitim şartları düzenlendi.

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