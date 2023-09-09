BDDK'dan yönetmelik değişikliği

BDDK'nın, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik'te değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

9.09.2023 13:07:270
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BDDK'dan yönetmelik değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK),  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yapacakları yardımlar" ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar" ibaresi eklendiği bildirildi.

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