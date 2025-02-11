BDDK'den şirketler için yeni kredi düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti.

11.02.2025 09:49:220
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BDDK'den şirketler için yeni kredi düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.

BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti.

Bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı. Önceden yapılan düzenleme kapsamında yabancı para varlık tutarı, belirlenen oranları aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılması kısıtlanıyordu.

Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı kısıtlanıyor ve yüzde 500 risk ağırlığı ile borçlanabiliyordu. Alınan son kararla bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılırken yabancı para varlık pozisyonuna bakılmayacak.

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