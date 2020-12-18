BDDK'den yeni taksit düzenlemesi

BDDK, finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, taksitli alışverişlerde taksit sayısını düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 8’den 6’ya indirildi.

Fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında taksit 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımında ise 18 aydan 12 aya indirildi.

Ayrıca 300 bin liranın üzerindeki taşıt alımlarında kullanılan kredilerin vade üst sınırı 48 aydan 36 aya, 750 bin liranın üzerindeki araç için kullanılan kredilerde ise 48 aydan 24 aya indirildi. Taşıt teminatlı kredilerde ise vade 48 aydan 36 aya indirildi.