Beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,6; kadınlarda 81

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2019" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

6 MART, 20200
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Beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,6; kadınlarda 81

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin 41 milyon 721 bin 136 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 41 milyon 433 bin 861 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresi ülke geneli için 78,3 yıl, erkeklerde 75,6 ve kadınlarda 81 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.


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