Beklentiler politika faizinin indirilmesi yönünde

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.

18.07.2025 15:10:300
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Beklentiler politika faizinin indirilmesi yönünde

AA Finans'ın TCMB'nin 24 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 11 tanesi, politika faizinde 250 baz puan, 4'ü 300 baz puan, 6'sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin Temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 46'da sabit tutulmuştu.

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