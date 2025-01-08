Beko “2025 Top Impact Companies” listesine 1’inci sıradan girdi

Beko, sürdürülebilirlik alanında dünyanın ilk iş ve liderlik dergisi olan ABD merkezli Real Leaders’ın “2025 Top Impact Companies” listesinde 17’nci sıradan 1’inci sıraya tırmandı.

Real Leaders Impact Awards, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren liderleri onurlandıran prestijli bir ödül platformu. Bu yıl yedincisi açıklanan listede 300’den fazla başvuru değerlendirilerek, şirketlerin üç yıllık bileşik büyüme oranı ile 2024 yıllık gelirleri baz alınarak sıralandı. Değerlendirmeler, şirketlerin misyonlarını, ölçülebilir başarı metriklerini, kültürlerini, liderlik yaklaşımlarını, raporlama süreçlerini ve iş birliklerini içeren altı farklı kriterden en az birini sağlaması esas alınarak yapıldı. Ödül Töreni, şirket CEO’larının katılımıyla 3-4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Konuyla ilgili olarak Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Beko olarak sürdürülebilirliği çevre odaklı hedeflerin ötesinde, ilkeli iş modelleri oluşturma, sosyal eşitliği sağlama ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi olarak görüyor; bu kapsamda somut adımlar atıyoruz. Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik yayınlarından Real Leaders’ın her yıl yayımladığı bu prestijli listenin zirvesinde yer almamız da bu alandaki çabalarımızın global ölçekte kabul ve takdir gördüğünün önemli bir göstergesi. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzla ekosistemimize örnek olmaya ve öncü uygulamalarımızla liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Beko’nun iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik adına attığı adımlar, Real Leaders’ın yanı sıra S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi gibi diğer global değerlendirme kuruluşları tarafından da değerlendiriliyor. S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 6. kez zirvede yer alan şirket geçtiğimiz aylarda da, 1,5 derecelik iklim senaryosu ile uyumlu kısa vadeli hedefleri ve net sıfır hedefi için sürdürülebilirlik alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden (SBTi) onay almıştı.



