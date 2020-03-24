Benzin fiyatlarına yeni indirim yolda

Petrol fiyatlarına bağlı olarak gelen akaryakıt indirimlerine bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 22 kuruş indirim bekleniyor.

24 MART, 20200
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Benzin fiyatlarına yeni indirim yolda

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin etkisiyle Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına son 1 ayda 4 kez indirim yapıldı. 7 liraya yaklaşan benzin fiyatları 5,30-5,40 bandına kadar çekildi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen 22 kuruşluk indirimle birlikte benzinin litre fiyatı illere göre farklılık göstermekle birlikte 5 lira 10 kuruşun altına gerileyecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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