Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi

Benzine 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

7.06.2024 09:37:130
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Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi

Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Benzine 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Buna göre bugün itibariyle İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 40,16 TL, motorin fiyatı 39,18 TL oldu.

Ankara'da benzinin litresi 41,11 TL, motorin fiyatı 40,16 TL olurken İzmir'de ise benzinin litresi 41,37 TL, motorin fiyatı 40,47 TL oldu.




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