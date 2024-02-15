Benzin yapılan son zamla rekor seviyeye çıktı

Akaryakıtta motorinin ardından benzin fiyatlarına da zam geldi. Motorinin ardından benzin fiyatları da yapılan son zamla birlikte rekor seviyeye yükseldi.

15.02.2024 12:10:400
Paylaş Tweet Paylaş
Benzin yapılan son zamla rekor seviyeye çıktı

Akaryakıtta motorinin ardından benzin fiyatlarına da zam geldi. Benzinin litre fiyatı 15 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,80 TL zamla 41,22 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 44,30 TL oldu. Benzine yapılan son zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 19,44 arttı. Yılbaşında benzin fiyatları 34,51 TL seviyesindeydi. Seçimlerden bu yana ise benzin fiyatları yüzde 108 arttı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL seviyesindeydi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Benzin yapılan son zamla rekor seviyeye çıktı

Benzin yapılan son zamla rekor seviyeye çıktı

Elon Musk dediğini yaptı: Taşınıyor!

Elon Musk dediğini yaptı: Taşınıyor!

Avrupa Merkez Bankasının 'enflasyon' beklentisi

Avrupa Merkez Bankasının 'enflasyon' beklentisi

Ücretli çalışan sayısı 15 milyonu geçti

Ücretli çalışan sayısı 15 milyonu geçti

Ocakta en çok satılan ikinci el oto markaları

Ocakta en çok satılan ikinci el oto markaları

Bütçe 2024'e açık vererek başladı

Bütçe 2024'e açık vererek başladı

Yorum Yaz