Benzin yapılan son zamla rekor seviyeye çıktı

Akaryakıtta motorinin ardından benzin fiyatlarına da zam geldi. Benzinin litre fiyatı 15 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,80 TL zamla 41,22 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 44,30 TL oldu. Benzine yapılan son zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 19,44 arttı. Yılbaşında benzin fiyatları 34,51 TL seviyesindeydi. Seçimlerden bu yana ise benzin fiyatları yüzde 108 arttı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL seviyesindeydi.