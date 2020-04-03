Benzinde 14 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidildi.

3.04.2020 09:52:000
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Benzinde 14 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim sonrasında Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,06 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,99 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya indi.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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