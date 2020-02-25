Benzine 16 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı.

25 ŞUBAT, 20200
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Benzine 16 kuruş zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,89 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 6,99 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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