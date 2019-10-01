Benzine 8 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam geldi.

3 ŞUBAT, 20200
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Benzine 8 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam geldiğini açıkladı. Söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından Ankara’da ortalama 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,73 liradan 6,81 liraya, İzmir’de 6,82 liradan 6,90 liraya yükselecek.

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