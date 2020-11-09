Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabında istifa açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabından istifa açıklaması yapıldı. Ancak Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldü. Konuya ilişkin bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise twitter’dan paylaştığı mesajda, “Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz” dedi. Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Albayrak, "Kamuoyunun dikkatine” başlıklı paylaşımında, şı ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.”

AK PARTİ GRUP BAŞKANI NACİ BOSTANCI’DAN MESAJ

AK Parti Ankara Milletvekili ve Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir."

AK Parti Grup Başkanvekili Muş ise twitter’dan paylaştığı mesajda, “Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.