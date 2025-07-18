BES'te katılımcıların fon tutarı 1.3 trilyon TL oldu

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcıların fon tutarı 1.3 trilyon TL, toplam fon tutarı ise 1,5 trilyon TL'yi buldu.
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların fon tutarı 11 Temmuz 2025 tarihi itibariyle 1 trilyon 312 milyar TL oldu.
BES Özet Verileri
Katılımcıların Fon Tutarı 1.312.264,4 milyon TL
Faizli Fon Tutarı 825.509,3 milyon TL
Faizsiz Fon Tutarı 486.755,1 milyon TL
Devlet Katkısı Fon Tutarı 182.915,6 milyon TL
Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 163.578,5 milyon TL
Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 19.337,1 milyon TL
Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı 9.825.229 Kişi