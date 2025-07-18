BES'te katılımcıların fon tutarı 1.3 trilyon TL oldu

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcıların fon tutarı 1.3 trilyon TL, toplam fon tutarı ise 1,5 trilyon TL'yi buldu.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların fon tutarı 11 Temmuz 2025 tarihi itibariyle 1 trilyon 312 milyar TL oldu.



BES Özet Verileri

Katılımcıların Fon Tutarı 1.312.264,4 milyon TL

Faizli Fon Tutarı 825.509,3 milyon TL

Faizsiz Fon Tutarı 486.755,1 milyon TL



Devlet Katkısı Fon Tutarı 182.915,6 milyon TL

Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 163.578,5 milyon TL

Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 19.337,1 milyon TL



Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı 9.825.229 Kişi