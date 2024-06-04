BES'te yeni uygulama: Banka kredilerinde 'teminat' gösterilebilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerinin banka kredileri için teminat olarak gösterilebilmesi uygulaması fiilen hayata geçti. Böylece kişilerin bankalardan kullandıkları krediler için BES birikimlerini teminat olarak gösterebilmeleri mümkün olabilecek.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “Bireysel emeklilik sektörü kamu otoritesi tarafından yoğun olarak desteklenmeye devam ediyor. 2018’den bu yana yayımlanan tüm Orta Vadeli Program’larda sektörümüzle ilgili iyileştirme maddelerine ve sektörlerin gelişimine yönelik yenilikçi planlara yer veriliyor. BES birikimlerinin banka kredileri için teminat olarak gösterilebilmesi de bunlardan biri. Bireylerin BES’ten ayrılma nedenlerine bakıldığında, toplu para ihtiyacı ilk sırada geliyor. Artık BES katılımcılarının, acil nakit ihtiyaçlarını BES birikimlerine dokunmadan, bankalardan ihtiyaç kredisi kullanarak karşılamaları mümkün olacak. Bu uygulama ilk aşamada yalnızca ihtiyaç kredileri için geçerli olacak. Söz konusu düzenlemenin kişilerin BES’ten ayrılma oranında düşüş yaratmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Birikimler Alacağın Devri Fonları’na devredilecek

Alacağın Devri Fonları’nın, bankalardan kredi kullanmak isteyen bireysel emeklilik müşterilerinin BES birikimlerini teminat olarak gösterebilmesine imkân tanıyan mevzuat kapsamında kurulduğunu belirten Atalay, “BES birikimleri, kredi kuruluşları tarafından teminat olarak kabul edilebilecek ve söz konusu alacağın devri işlemlerinde katılımcıların birikimleri Alacağın Devri Fonları’na devredilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alacağın devri işlemlerinde birikimlerin değerlendirilmesi adına, faiz hassasiyeti aranmayan Alacağın Devri Fonu’nun Anadolu Hayat Emeklilik tarafından kurulmasına karar verildi. Fon yönetimi ve fon getirileri alanlarında uzun yıllardır kesintisiz olarak gösterdiğimiz yüksek performansı, 3 Haziran 2024 tarihinde halka arz ettiğimiz Alacağın Devri Fonu için de sürdürerek Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki tüm katılımcıların birikimlerini başarılı bir şekilde değerlendireceğiz” dedi.

BES birikimlerinin krediler için teminat olarak gösterilebilmesi düzenlemesi ile BES’in daha da büyüyeceğine inandıklarını belirterek sözlerini sürdüren Atalay, “Bu tür yeni düzenlemeler hem sistemi güçlendirecek hem de sistemin sürekliliğine katkı sağlayacak unsurlar olarak öne çıkıyor. Kamu otoritesi sistemin büyümesi, tabana yayılması ve katılımcı devamlılığını artırmak adına yeni uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Bu yenilikler ile BES’in finansal kapsayıcılığının ve sürdürülebilirliğinin artırılması mümkün olacak. Sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşlar olarak bireysel emekliliğin sahip olduğu potansiyelin verimli şekilde kullanılabilmesi ve böylelikle sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenerek ülkemizin uzun vadeli finansman ihtiyacına katkı sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlk uygulama İş Bankası'ndan

Türkiye İş Bankası, müşterilerine Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tasarruflarını teminat göstererek avantajlı oran ve farklı vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunmaya başladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, BES'te yapılan düzenlemeyle, BES birikimleri teminat olarak gösterilerek bankalardan kredi kullanılması mümkün hale geldi.

Emeklilik Gözetim Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerekli altyapı oluşturularak BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması 3 Haziran itibariyle başladı. Banka da müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu çözümlere, "BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi"ni ekledi. BES katılımcıları böylece emeklilik birikimlerine dokunmadan acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Başvurular, bankanın şubelerinden yapılabiliyor

Krediye teminat olarak gösterilen BES birikimleri, kredinin açık olduğu süre boyunca Alacağın Devri Fonlarında değerlenmeye devam ediyor. Kredi kapatıldıktan sonra, teminat gösterilen BES birikimlerinin fon dağılımı, tekrar kredi açılışı öncesindeki fonlar olacak şekilde güncelleniyor. Söz konusu süreç, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından uçtan uca koordine ediliyor. Başvuruları, bankanın şubelerinden yapılabiliyor.