Beyaz eşya ihracatı mayısta yüzde 38 düştü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Mayıs ayı verilerine açıkladı. Buna göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Mayıs'ta dört ana ürün bazında yüzde 17 düşüşle 461bin 267 adet oldu.

Aynı dönemde ihracat da yüzde 38 gerileyerek 1.08 milyon adet olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde iç satışlar yüzde 6 düşüşle 2.25 milyon adet, ihracat ise yüzde 20 düşüşle 5.94 milyon adet oldu. Satışlardaki gerilemeye paralel beyaz eşya üretimi de Mayıs ayında yüzde 44, Ocak-Mayıs'ta da yüzde 25 geriledi.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer yaptığı değerlendirmede, "Haziran ayında başlayan normalleşme süreci, konut satışlarındaki artış ve düğün sezonunun etkisi ile satışlarımızın yeniden toparlanma trendine geçmesini öngörüyoruz... Sektörümüzün ÖTV sıfırlanması uygulaması ve Ar-Ge teşvikleri ile krizin etkilerini daha hızlı şekilde atlatabileceğine ve uluslararası rekabet gücünü koruyabileceğine inanıyoruz" dedi.