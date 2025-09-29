Beyaz eşya satışları ilk 8 ayda yüzde 7 geriledi

Beyaz eşya sektörünün 2025 yılı ilk sekiz ay verileri, dış pazarlarda ihracat üzerindeki baskının devam ettiğini ve uzak doğulu oyuncuların pazar kazanımlarının sürdüğünü gösterdi. İç pazarlarda da benzer şekilde talep daralması ve değer kaybı devam etti.

TÜRKBESD'in verilerine göre Ocak–Ağustos döneminde iç satışları yüzde 7 düşüşle 6,7 milyon adede, ihracat yüzde 7 gerileyerek 13,4 milyon adede, üretim ise yüzde 9 azalışla 19,6 milyon adede indi.

İç satış ve ihracatın toplamından oluşan genel satış hacmi yüzde 7 düşüş ile 20,1 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında iç pazarda yüzde 6’lık sınırlı bir artış görülse de ihracatta yüzde 12, üretimde ise yüzde 11’lik düşüş yaşandı, toplam satışlar 2,4 milyon adet ile yüzde 7 geriledi.