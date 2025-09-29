Beyaz eşya satışları ilk 8 ayda yüzde 7 geriledi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Beyaz eşya sektörünün 2025 yılı ilk sekiz ay verilerini açıkladı.

29.09.2025 12:07:240
Paylaş Tweet Paylaş
Beyaz eşya satışları ilk 8 ayda yüzde 7 geriledi

Beyaz eşya sektörünün 2025 yılı ilk sekiz ay verileri, dış pazarlarda ihracat üzerindeki baskının devam ettiğini ve uzak doğulu oyuncuların pazar kazanımlarının sürdüğünü gösterdi. İç pazarlarda da benzer şekilde talep daralması ve değer kaybı devam etti.

TÜRKBESD'in verilerine göre Ocak–Ağustos döneminde iç satışları yüzde 7 düşüşle 6,7 milyon adede, ihracat yüzde 7 gerileyerek 13,4 milyon adede, üretim ise yüzde 9 azalışla 19,6 milyon adede indi.

İç satış ve ihracatın toplamından oluşan genel satış hacmi yüzde 7 düşüş ile 20,1 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında iç pazarda yüzde 6’lık sınırlı bir artış görülse de ihracatta yüzde 12, üretimde ise yüzde 11’lik düşüş yaşandı, toplam satışlar 2,4 milyon adet ile yüzde 7 geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Eylül 2025)

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Eylül 2025)

Küresel piyasalar ABD'de hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık seyrediyor

Küresel piyasalar ABD'de hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık seyrediyor

TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

"Johnson Health Tech Türkiye’de büyüyor"

"Johnson Health Tech Türkiye’de büyüyor"

Piyasalarda gün sonu: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (29 Eylül 2025)

Piyasalarda gün sonu: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (29 Eylül 2025)

Anket sonucu: 26 ekonomistin Eylül ayı enflasyon tahmini belli oldu

Anket sonucu: 26 ekonomistin Eylül ayı enflasyon tahmini belli oldu

Yorum Yaz