Beyoğlu ve Başkent festivalleri sanatseverlerle buluşacak

İstanbul ve Ankara’nın sahip oldukları kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirilen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu projeleri aynı anda iki festivalle sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 28 Mayıs – 12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek festivaller, geniş içerik yelpazesinde 7’den 70’e herkes için planlanmış 2 bine yakın etkinliğe ve 6 binden fazla sanatçıya ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği “Kültür Yolu Festivalleri” şehirlerin kültürel, mimari ve tarihî miraslarına rotalarla dikkat çekerken farklı kültürel deneyimleri yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin yanı sıra bu sene Başkent Kültür Yolu Festivali de Ankara’da hayata geçiyor. Eş zamanlı olarak 28 Mayıs – 12 Haziran arasında düzenlenecek Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri bulundukları şehirlerin tarihî ve modern dokusunu yansıtan değerlerini, 2 bine yakın etkinlik ve 6 binden fazla sanatçıyla bir araya getirerek sanatseverlerle buluşturacak.

70'den fazla durak noktası olacak

Beyoğlu Kültür Yolu gibi üç yıla yayılan yatırımların ve restorasyon çalışmalarının ürünü olan Başkent Kültür Yolu rotası; Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet dönemi ve yeni çağdaş Ankara olmak üzere farklı dönemlere ait 70’den fazla durak noktasından oluşuyor.

Ankara’nın simgelerinden biri olan Ankara Kalesi, eşsiz değerde bir koleksiyona sahip yüz yıllık Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 400 yıllık geçmişi ile başkentin en önemli dini yapıları arasında yer alan Hacı Bayram Veli Camii, Hamamönü tarihî kent dokusu, Roma medeniyetinin anıtsal yapıları olan Augustus Tapınağı ile Roma Hamamı gibi tarihî eserlerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyonu yaptırılan Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, I. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin eşsiz eserlerinden İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi, PTT Pul Müzesi ve CSO Ada Ankara gibi modern sanat yapıları, müzeler, sanat galerileri, tarihî yapılar ve anıtlar yaklaşık 4,7 km uzunluğundaki Başkent Kültür Yolu Festivali rotası üzerinde yer alıyor.

Açık hava sahneleri kurulacak

İstanbul ve Ankara’nın canlı kültür-sanat yaşamlarını ön plana çıkaran Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri, 7’den 70’e herkesi mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya kadar farklı disiplinlerden çok sayıda sanat etkinliğiyle buluşturuyor.

Her iki festivalde de biletli etkinliklerin yanısıra katılımın erişilebilir olması için pek çok ücretsiz ve açık hava sahnesi kurulacak. Festival boyunca çocuklar ve çocuklu aileler için özel etkinlikler düzenlenerek geleceğin sanatseverlerin erken yaşta kültürel hayata katılımı teşvik edilecek. Kültürümüzün bir parçası olan gastronomi ile ilgili çeşitli faaliyetler, kültür yolu festivallerinde de yerini alacak.

Dünya Sahnelerinin Dev İsimleri ve Ücretsiz Açıkhava Sahneleri Festivaller Boyunca İstanbul ve Ankaralılarla Buluşacak

Türkiye’nin en geniş kapsamlı kültür-sanat etkinlikleri olan Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri Türkiye’den ve dünyadan yıldız sanatçıların yer aldığı nitelikli ve renkli programlarıyla da dikkati çekecek.

Alanında duayen sanatçıların ve 53 farklı kültür sanat kurumunun katılımıyla gerçekleşecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bu yıl 84 farklı noktada, 4 bin 500’ün üzerinde sanatçının 1500’den fazla etkinliğine ev sahipliği yapacak. Beyoğlu Kültür Yolu’nun açılış konseri ise Rebetiko müziğinin önde gelen isimlerinden Yunan sanatçı Glykeria ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali, Ankara’nın tarihî ve modern yüzünü yansıtan 70’i aşkın durakta 1500’den fazla sanatçının katılacağı ve 300’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivaller kapsamında gerçekleşecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere http://www.beyoglukulturyolu.com/ ve http://www.baskentkulturyolu.com/ internet adreslerinden ve aynı adlı IOS ve Android uygulamalarından ulaşılabiliyor. Etkinliklerin biletleri ise biletinial.com ve sanatcepte uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nden Öne Çıkan Etkinlikler

•Festival boyunca AKM, iddialı programıyla operadan dijital sanatlara, sinemadan söyleşilere; geniş yelpazede bir seçki sunacak.

•Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bestelenen ve dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde yapan Sinan Operası, festival kapsamında bir kez daha Mimar Sinan’ın görkemli yaşamını AKM’de sahneye taşıyacak.

•Doğu Avrupa'nın geleneksel Çingene şarkılarını dünya müzik sahnesinde evrenselleştiren Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM Türk Telekom Opera Salonunda sevilen sanatçı Suzan Kardeş ile aynı sahneyi paylaşacak.

•Tunuslu ud üstadı Dhafer Youssef; caz, Hint müziği ve elektronik müziği İstanbullu müzikseverler için ustalıkla harmanlayacak.

•Hüsamettin Koçan, Ayağımdaki Diken kişisel sergisiyle AKM Galeri’de sanatseverlerle buluşacak.

•Çalışmalarıyla tüm dünyada büyük ilgi gören Refik Anadol’un Hz. Mevlana’dan esinle hazırladığı dijital enstalasyonu “Rumi” festival boyunca AKM Tiyatro Fuaye’de gezilebilecek.

•Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi festivalde Kamera Arkası Sergisi ve yönetmen söyleşilerine ev sahipliği yapacak.

•Türkiye’nin en kapsamlı resim koleksiyonuna sahip Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Heritage ile iş birliğinde dünyaca ünlü mimarların konuşmalarına sahne olacak.

•Devlet Tiyatroları’nın özel gösterimleri festival boyunca tiyatroseverlerle buluşacak.

•Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, konser, tiyatro gösterimleri ve söyleşilerin yanı sıra Çoşkun Aral’ın Anadolu’dan Yüzler ve Fotoğraflarla İstanbul sergilerine ev sahipliği yapacak.

•Festival boyunca sokaklar ve meydanlar da sahneye dönüşecek. Galata Kulesi, Şişhane Meydanı, Fransız Sokağı, Tomtom Sokak, Odakule, Karaköy Vapur İskelesi ve daha pekçok yer; açık hava sahneleri ile festival havasını her yerde yaşatacak.

•Beyoğlu Kültür Yolu rotasının son durağı Galataport, festival boyunca gastronomi ile ilgili özel bir alan kurup, aynı zamanda açık hava konserlerine ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler aynı aynı zamanda TBMM Koleksiyonu’ndan Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçısı Fürayya Koral’ın sergisini de gezebilecekler.

•Beyoğlu Kültür Yolu içinde yer alan kültür sanat kurumları kendi etkinlikleri ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin içinde yer alacak.

•Festival kapsamında Beyoğlu’nda yer alan mekanlarda klasik sanattan dijital sanata, usta sanatçıdan gençlere, sanatın her disiplininden seçilen sergiler ile toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir sergi yelpazesi halkla buluşuyor.

Başkent Kültür Yolu Festivali’nden Öne Çıkan Etkinlikler

•Dünyanın en iyi vokalleri arasında gösterilen İspanyol şarkıcı Buika, dünyaca ünlü Bosna Hersekli sanatçı Dino Merlin, Afrika’nın altın sesi Salif Keita, enerjik sahne performanslarıyla çok sevilen keman dehası Ara Malikian, CSO Ada Ankara Ana Salon’da müzikseverlerle buluşacak.

•Dünyanın en köklü orkestralarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, farklı konserle klasik müzikseverler için bir müzik ziyafeti sunacak. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki CSO, dünyaca ünlü keman virtüözü Bomsori’ye eşlik edecek. Şef Cem’i Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek CSO konserinde ise, dünyanın en iyi keman virtüözleri arasında gösterilen Maxim Vengerov müzisyen kardeşler piyanist Birsen Ulucan ve kemancı Özcan Ulucan ile aynı sahneyi paylaşacak.

•8 Haziran günü CSO Ada Ankara çok özel bir klasik müzik konserine ev sahipliği yapacak. Çok sayıda resitali ve opera kaydıyla dinleyicilerinin gönlünde taht kuran, hem müzikseverleri hem de eleştirmenleri büyüleyen performanslarıyla soprano Anna Prohaska, opera repertuvarının aranılan şefi Giovanni Antonini yönetiminde köklü topluluklardan Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile Mozart, Beethoven ve Haydn’ın bestelerini seslendirecek.

•Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Aida, Kuğu Gölü, Midasın Kulakları, Romeo ve Juliet gösterileri Büyük Tiyatro’da izleyici ile buluşacak. Ayrıca, 20 yıldır kapalı gişe oynayan, Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenen, bale ile klasik Türk müziğini buluşturan “Harem” festival programında yer alıyor.

•Cumhuriyetin ve modern Türkiye’nin inşasının şahitliğini yapan paha biçilmez tarihsel bir resim koleksiyonuna sahip Ankara Resim ve Heykel Müzesi, festival boyunca 75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ve sergisine ev sahipliği yapacak.

•Steve McCurry, Ankaralı sanatseverlerle yeniden buluşacak. Fotoğrafçılık alanında birçok önemli ödüle sahip olan Amerikalı fotoğrafçı Steve McCurry günümüzün en iyi görsel yapımcılarından biri olarak kabul ediliyor. Sanatçının eserlerinin yer alacağı sergisi CerModern'de gerçekleşecek.

•Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Sümerbank festival boyunca özel sergilerle sanatseverler ile buluşacak.