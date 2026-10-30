Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 647,40 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.754,26 puanda işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 25.937,25 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,2 kayıpla 49.392,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışının hemen altında 7.967,35 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 gerileyerek 18.674,28 puanda bulunuyor.

Avrupa'da yoğun bilanço gündeminde enerji şirketlerinin güçlü sonuçları öne çıkıyor. Dün açıklanan verilere göre Shell'in üçüncü çeyrek düzeltilmiş karı, geçen yılın aynı dönemindeki 5,43 milyar dolardan 10,81 milyar dolara yükseldi. Güçlü rafineri marjlarının desteklediği sonuçların ardından şirket, gelecek 3 ay için 5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı. Shell'in faaliyetlerinden sağladığı nakit akışı da 21 milyar dolar oldu.

TotalEnergies ise üçüncü çeyrekte 9,1 milyar dolar düzeltilmiş net kar ve 12,3 milyar dolar nakit akışı bildirdi. Şirket, bu yılın son çeyreği ve 2027'nin ilk çeyreğinde ayrı ayrı 2,5 milyar dolarlık hisse geri alımı planladığını duyurdu.

BP'nin temel yenileme maliyetine göre hesaplanan üçüncü çeyrek karı da 7,33 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 8,46 milyar dolara ulaştı.

Piyasaların gündeminde ECB Başkanı Christine Lagarde'ın 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılacağını açıklaması da yer alıyor. Yeni başkanın belirlenmesine yönelik atama sürecinin başlatılacağı bildirildi.

Makroekonomik verilere göre Fransa ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 büyüme beklentisinin aksine yüzde 0,1 daraldı. İhracat ve yatırımlardaki gerileme ekonomik faaliyeti baskıladı. Ülkede hane halkı tüketimi aynı dönemde yüzde 0,4 artarak ekonomik faaliyete destek verdi. İspanya ekonomisi ise önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 büyüyerek beklentilere paralel performans gösterdi.

Küresel piyasalarda, ABD'li teknoloji şirketlerinin yüksek yapay zeka harcamalarının karlılığına ilişkin endişeler risk iştahını baskılıyor. Alphabet'in ardından Intel ve Amazon hisselerinde kapanış sonrası işlemlerde görülen satışlar, teknoloji sektörüne yönelik temkinli yaklaşımı güçlendirdi.

Günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon verileri takip edilecek.