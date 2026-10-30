Türkiye'nin 9 aylık turizm geliri 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 9 aylık turizm gelirinin 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Bakan Ersoy, 2026'nın üçüncü çeyrek ve ilk 9 aylık turizm sonuçlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin uluslararası seyahat hareketliliğini etkilemeye devam ettiğini belirten Ersoy, bölgedeki çatışmalar, hava sahalarının kullanımına yönelik kısıtlamalar ve artan ulaşım maliyetlerinin turizm sektörü üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu gelişmelere rağmen turizm altyapısı, uluslararası ulaşım bağlantıları ve hizmet kalitesiyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdüğünü aktaran Ersoy, sektörün krizlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların sonuçlarını aldıklarını kaydetti.

Bakan Ersoy, 2026'nın üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin 23 milyon 374 bin ziyaretçi ağırladığı, yılın ilk 9 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam kişi sayısının 49 milyon 132 bine ulaştığı bilgisini verdi.

Ocak-eylül döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkelerin Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık olduğunu aktaran Ersoy, Rusya'dan 5 milyon 700 bin, Almanya'dan 5 milyon 170 bin, Birleşik Krallık'tan ise 3 milyon 200 bin ziyaretçinin geldiğini bildirdi.

Ersoy, ziyaretçilerin ortalama kalış süresinin üçüncü çeyrekte 10,69 gece, ilk 9 ayda ise 10,34 gece olduğunu, tüm ziyaretçiler için ilk 9 ayda kişi başı ortalama gecelik harcamanın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 107,7 dolara yükseldiğini kaydetti.

Üçüncü çeyrekte kişi başı gecelik harcamanın 106,9 dolar olduğunu aktaran Ersoy, ocak-eylül döneminde yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama gecelik harcamasının 119,9 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ise 72,2 dolar olduğunu ifade etti.

- "Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlıyoruz"

Bakan Ersoy, yılın başından bu yana uluslararası seyahat hareketliliğini etkileyen hassas bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek, bölgedeki çatışmaların, farklı noktalarda artan gerilimlerin ve hava sahalarının kullanımına yönelik kısıtlamaların uluslararası ulaşım ağlarında aksamalara yol açtığını belirtti.

Bazı hatlarda seferlerin askıya alınmasının, uçuş güzergahlarının değişmesinin ve bağlantılı seyahatlerin zorlaşmasının turizm hareketliliğini etkilediğini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Enerji fiyatlarındaki artışlar hava yolu ulaşım maliyetlerini yükselterek uluslararası seyahat talebi üzerindeki baskıyı artırdı. Türkiye bölgesindeki olumsuz gelişmelere rağmen güvenli bir turizm destinasyonu olarak öne çıktı. Bölgemizde bütün bu olumsuz gelişmeler yaşanırken Türkiye, güçlü devlet yapısı, diplomatik kapasitesi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış ve istikrar için yürüttüğü çalışmalarla bir istikrar adası olarak öne çıkmaktadır. Uluslararası ulaşım bağlantılarımız, turizm altyapımız ve hizmet kalitemizle dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz. Türkiye'ye duyulan bu güveni korumak ve daha da güçlendirmek, bütün çalışmalarımızın temel önceliklerinden biridir."

Türkiye'nin geçmişte de turizm sektörünü etkileyen krizlerle karşılaştığını ve bu deneyimlerden hareketle 2018'den itibaren sektörün dayanıklılığını artırmaya yönelik adımlar attıklarını belirten Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) kurulmasıyla tanıtım faaliyetlerini sürekli ve sistemli bir yapıya kavuşturduklarını anlattı.

Ersoy, kaynak pazarların genişletilmesi ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesinin bu yaklaşımın temelini oluşturduğunun, kültür, arkeoloji, gastronomi, spor, sağlık, kongre ve doğa turizmi gibi farklı alanlarda seçenekler sunulduğunun altını çizdi.

Bu çeşitliliğin değişen seyahat taleplerine cevap verme kabiliyetini artırdığını kaydeden Ersoy, "Bir pazarda hareketlilik yavaşladığında diğer pazarlardaki çalışmalarımızı yoğunlaştırabiliyor, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi gelişmelere göre yeniden planlayabiliyoruz. Bağışıklık kazanmak derken kastettiğimiz tam olarak budur. Riskleri önceden görmek, etkilerini sınırlandıracak hazırlıkları yapmak ve ihtiyaç duyulan adımları zamanında atabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

- 10 mini dizi toplam 10,5 milyar gösterim elde etti

Bakan Ersoy, TGA aracılığıyla televizyon, dijital platformlar, açık hava mecraları ve küresel seyahat platformlarında tanıtım faaliyetlerinin sürdüğünü, CNN, BBC, Bloomberg, Euronews, Al Jazeera ve Eurosport gibi uluslararası yayın kuruluşlarında Türkiye'nin görünürlüğünü koruduklarını ifade etti.

Dijital kampanyalarla 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştıklarını bildiren Ersoy, Türk dizilerinin dünyadaki etkisini, turizmin tanıtımına taşıdıklarını vurguladı.

Ersoy, Kapadokya, Bodrum, İzmir, Ankara, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz'i konu alan yeni yapımlarla mini dizi modelini genişlettiklerini, 2025-2026'da yayımlanan 10 mini dizinin 10,5 milyar gösterime ulaştığını bildirdi.

Turizmde dayanıklılığı artırmanın önemli yollarından birinin ziyaretçilere sunulan seçenekleri çoğaltmak olduğunu dile getiren Ersoy, Geleceğe Miras projesi, gece müzeciliği ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yaklaşımın somut örnekleri arasında yer aldığını söyledi.

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras projesiyle kazı ve restorasyon çalışmalarını ilerletirken, arkeolojik alanların ziyaret imkanlarını geliştirdiklerini, gece müzeciliğiyle kültürel mirasın günün farklı saatlerinde deneyimlenmesini sağladıklarını, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile de şehirlerin kültür ve sanat hayatını turizm hareketliliğiyle buluşturduklarını anlattı.

Bu çalışmalarla farklı destinasyonlar için yeni ziyaret sebepleri oluşturduklarına dikkati çeken Ersoy, "Hedefimiz, ülkemize yönelik talebi 81 ilimize ve yılın tamamına yaymaktır. Ziyaretçilerimizin daha fazla şehrimizi tanımasını, daha uzun süre konaklamasını ve ülkemizin sunduğu farklı deneyimlerden yararlanmasını istiyoruz. Bunun sağladığı ekonomik kazanımın da yerel işletmelerimize, esnafımıza ve istihdama daha geniş ölçüde yansımasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Turizm geliri, geçen yıla göre yüzde 5 arttı"

Ersoy, tanıtım ve ürün geliştirme çalışmalarını ulaşım imkanlarıyla birlikte ele aldıklarını, başta Türk Hava Yolları olmak üzere hava yolu sektörü ve tur operatörleriyle yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Rezervasyon eğilimlerini, uçuş planlamalarını ve kapasite ihtiyaçlarını birlikte değerlendirdiklerini aktaran Ersoy, ihtiyaç duyulan noktalarda pazar odaklı adımlar attıklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Turizm Destek Paketi, istihdam desteği ve konaklama vergisindeki indirimle sektörün yanında yer aldıklarını, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve istihdamı korumalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kamu ve özel sektör arasındaki koordinasyonun gelişmelere hızlı cevap verilmesinde önemli rol oynadığını, bu işbirliğini yeni dönemde de sürdüreceklerini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Gelecek dönemde ana pazarlardaki konumumuzu korurken ABD, Kanada, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlardaki çalışmaları yoğunlaştıracağız. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle işbirliğini, mevcut kapasiteyi koruma, yeni doğrudan uçuşlar ve ilave koltuk kapasitesi oluşturma hedefiyle sürdüreceğiz. Tanıtım faaliyetlerini rezervasyon ve satışa dönüştürecek çalışmalara ağırlık vereceğiz. Veri ve yapay zeka uygulamalarından daha etkin yararlanacak, pazarlardaki talebi, ziyaretçi tercihlerindeki değişimi ve kampanyaların sonuçlarını yakından izleyerek kaynakları en verimli şekilde kullanacağız."

Türkiye'nin üçüncü çeyrek turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştığını bildiren Ersoy, ocak-eylül döneminde gelirin yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını, böylece hem üçüncü çeyrekte hem de yılın ilk 9 ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm gelirine ulaşıldığını kaydetti.

Türkiye'nin turizm potansiyeline ve sektörün birikimine güvendiklerini vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıl boyunca karşılaştığımız zorluklara karşı sektörümüzle birlikte çalıştık, gelişmeleri yakından takip ettik ve ihtiyaç duyulan adımları zamanında attık. Ürün ve pazar çeşitliliğini artırmak, tanıtım gücümüzü geliştirmek ve sektörümüzün krizlere karşı bağışıklığını güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını bugün görüyoruz. Türkiye'nin turizm potansiyeline, sektörümüzün birikimine ve birlikte hareket etme gücümüze güveniyoruz."