Türk turizmi yeni pazar ve yüksek gelirli turist arayışında

Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF26), 26-28 Ekim 2026 tarihlerinde ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl sekizincisi düzenlenen fuar, Türkiye ve farklı ülkelerden otel gruplarını, tur operatörlerini, seyahat acentelerini, hava yolu şirketlerini ve turizm teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirdi.

"Hospitality Intelligence" temasıyla düzenlenen fuarın gündeminde Türk turizminin değişen küresel rekabet koşullarına nasıl uyum sağlayacağı vardı. Üç gün süren organizasyonda turizm yatırımları, kaynak pazarların geleceği, değişen tüketici beklentileri, dijitalleşme ve sektördeki insan kaynağı ihtiyacı ele alındı.

Fiyat rekabetinin ötesinde ne var?

Fuarın öne çıkan tartışmalarından biri, Türk turizminin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü nasıl koruyacağı oldu.

"Fiyatla Rekabet Edemiyorsak, Sıradaki Hamlemiz Ne?" başlıklı oturumda, sektörün yalnızca fiyat avantajına dayanmak yerine hizmet kalitesi, deneyim, operasyonel verimlilik ve destinasyon değerini öne çıkaran stratejilere yönelmesi gerektiği değerlendirildi.

Turizmde yüksek harcama potansiyeline sahip ziyaretçilere erişim de gündemin önemli başlıkları arasındaydı. "Henüz Satış Yapamadığımız Yolcu Kim? Yeni Harcama Gücü Yüksek Misafir Kim?" panelinde, Türkiye'nin yeterince ulaşamadığı turist segmentleri ve yeni kaynak pazarlardaki fırsatlar ele alındı.

Avrupa ve Avrasya pazarları mercek altında

Fuarın uluslararası pazar oturumlarında Avrupa, Avrasya, Orta Doğu, Mısır ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi.

Avrupa pazarına ilişkin oturumda değişen rezervasyon alışkanlıkları ve büyüme beklentileri ele alınırken Rusya ve Avrasya pazarlarını konu alan panelde maliyet baskıları, rekabet koşulları ve gelecek döneme ilişkin beklentiler tartışıldı.

Mısır ve Doğu Akdeniz'e odaklanan oturumda ise yeni turizm yatırımları, hava yolu kapasitesi ve bölgesel iş birliği olanakları gündeme geldi.

Fuar kapsamında düzenlenen B2B görüşmelerde uluslararası seyahat alıcıları ile Türkiye'deki turizm işletmeleri bir araya geldi. Hosted Buyer programı aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmelerde yeni pazarlara erişim, mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecek sezonlara yönelik planlamalar ele alındı.

Yapay zeka turizmin iş modellerini değiştiriyor

ATF26'nın bir diğer gündem maddesi, yapay zekanın turizm sektöründeki etkileriydi.

"Hospitality Intelligence: Küresel Seyahat Dağıtımının Yeni Mimarisi" panelinde, yapay zeka destekli rezervasyon sistemleri, B2B seyahat dağıtımı ve dijital platformların değişen rolü tartışıldı.

Otellerin gelir yönetimi, satış, pazarlama ve teknoloji birimleri arasındaki koordinasyon da ayrı bir oturumda ele alındı. Veri odaklı karar alma süreçleri ve kişiselleştirilmiş misafir deneyimlerinin işletmelerin rekabet stratejilerindeki yeri değerlendirildi.

Fuarın girişimcilik programı ATF Startup kapsamında ise turizm teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimler sektör temsilcileriyle buluştu.

İç turizm ve yeni destinasyonlar gündemde

"Türk Turisti: Dengeleyici Güç mü, Yeni Oyun Kurucu mu?" başlıklı panelde, yerli turistin değişen seyahat alışkanlıkları, erken rezervasyon uygulamaları ve iç turizmin sektördeki rolü değerlendirildi.

ATF Tourism Cities Summit kapsamında düzenlenen oturumlarda ise Türkiye'nin farklı şehirlerinin turizm potansiyeli ele alındı. Kültür, gastronomi, doğa turizmi ve yerel deneyimler üzerinden yeni turizm rotalarının geliştirilmesi tartışıldı.

Oturumlarda turizm faaliyetlerinin belirli destinasyonlarda ve yaz sezonunda yoğunlaşmasının ötesine geçilmesi, farklı bölgelerin turizm ekonomisine daha fazla katılması üzerinde duruldu.

Turizmde insan kaynağı da tartışıldı

ATF Genç programında öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileri turizmde kariyer olanaklarını ve geleceğin mesleklerini değerlendirdi.

Yapay zekanın istihdama etkisinin ele alındığı oturumda, teknolojik dönüşümün turizm çalışanlarından beklenen yetkinlikleri nasıl değiştireceği tartışıldı.

Sektör yöneticilerinin katıldığı liderlik oturumlarında ise belirsizlik dönemlerinde işletmelerin dayanıklılığı, yatırım kararları ve hizmet kalitesinin korunması konuları gündeme geldi.

Turizm gazetecilerine ödül

Fuar kapsamında ilk kez ATF Turizm Medya Ödülleri de verildi. Yılın Turizm Haberi Ödülü Kadir Toprakkaya'ya, Jüri Özel Ödülü Işık Tuncel'e, Yılın Turizm Fotoğrafı Ödülü ise Seyit Konyalı'ya takdim edildi.

Üç gün süren fuar, sektör temsilcileri arasındaki ticari görüşmelerin yanı sıra Türk turizminin rekabet gücü, yeni pazar arayışları ve teknolojik dönüşümüne ilişkin tartışmalarla sona erdi.