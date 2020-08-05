Beyrut Limanı'nda patlama; bilanço ağır

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda çıkan yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı, yaralı sayısı da 4 bini geçti.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 100'den fazla ölü olduğu, yaralı sayısının ise 4 bini aştığı bildirildi.

Lübnan Kızıl Haç'tan George Kettaneh patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü aştığını ve halen enkaz altında kalanların bulunduğunu açıkladı.

Lübnan Kızılhaç Örgütü'nün Twitter hesabında ise 75 ambulansın, 375 ilk yardım ekibiyle birlikte yaralılara yardım için çalıştığı ifade edildi.

Patlama nedeniyle bugün bankalar kapalı

Lübnan Bankalar Cemiyeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda yaşanan ve kentin farklı bölgelerinde büyük zarara neden olan patlama nedeniyle tüm banka şubelerinin bugün kapalı olacağını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise patlama nedeniyle Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan öldü.

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de yayınladığı yazılı açıklamada, patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandığını, büyükelçilik binasının da hasar gördüğünü bildirdi.

Başbakan Diyab: Hesap sorulacak

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, patlamayı "felaket" olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Diyab, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak." dedi.

Başbakan Diyab, 2014'ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti. Yaşananları "felaket" olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan'ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'taki şiddetli patlamanın ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yüksek Savunma Konseyini topladı.

Patlamada 2 Türk yaralandı

Türkiyenin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaşanan büyük patlamalar sonucu başkent Beyrut’un korkunç şekilde sarsıldığını belirterek, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiyenin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının hasar gördüğünü ve o nedenle de oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Çakıl, ilk belirlemelere göre patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Patlama Hariri'nin evine yakınında meydana geldi

Patlamada olay bölgesine yakın bir noktada bulunan eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin de hasar gördüğü, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Beyrut Valisi olayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti

Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu. Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

İsrail ve Hizbullah'tan yalanlamalar

İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Lübnan Hizbullahı da İsrail'in kendilerine ait silah depolarını hedef alması sonucu patlamanın meydana geldiğine dair iddiaları yalanladı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



























