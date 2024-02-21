Bezos, 9 günde 50 milyon Amazon hissesi sattı

Jeff Bezos, yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki 14 milyon Amazon.com hissesini elden çıkardı ve bu ayın başlarında açıkladığı 50 milyona kadar hisse satma planını 9 işlem gününde tamamladı.

21.02.2024 09:34:030
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Bezos, 9 günde 50 milyon Amazon hissesi sattı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, açıkladığı 50 milyonluk Amazon hisse satışını 9 günde  tamamladı.

Jeff Bezos, yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki 14 milyon Amazon.com hissesini daha elden çıkardı ve bu ayın başlarında açıkladığı 50 milyona kadar hisse satma planını yalnızca dokuz işlem gününde tamamladı.

Düzenleyici bir dosyaya göre, nakit çıkışını toplam 8,5 milyar dolara çıkaran son işlem, Salı günü sona eren üç işlem gününde gerçekleşti. Dünyanın üçüncü en zengin kişisi, satış çılgınlığından önce 2021'den bu yana şirket hisselerini elden çıkarmamıştı.

Amazon'u kuran ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ile Washington Post'un sahibi olan Bezos, gelirlere ilişkin planlarını açıklamadı. 2 Kasım'da Seattle bölgesinden Miami'ye taşınacağını duyurdu.

Washington eyaleti 2022'de yüzde 7'lik bir sermaye kazancı vergisi uygulamaya koydu ki bu Florida'da olmayan bir uygulama. Bu da Bezos'un yer değiştirmesinin muhtemelen yüz milyonlarca dolar vergi tasarrufu sağlayacağı anlamına geliyor.

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