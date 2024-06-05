Bianca Boya’dan yeni 500 bayi ve 10 Franchise mağaza hedefi

Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, boya sektörünün 3,5 milyar dolar ithalat girdisi olan, çoğu ham maddenin ithal edildiği ve 1 milyar dolar ihracat yapan bir sektör olduğunu belirterek, “Boya sektörü çok çeşitli dallarda üretim ve satış faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde 2 bin 200 olan bayi sayımızı bu sene 2 bin 500’e çıkaracağız. 2024’te mevcutta 20 olan Bianca Stella Shop mağazalarımızın sayısını 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Dönüşüm boyaları geleceğin sektörlerinden biri olmaya çok yakın. Önümüzdeki dönemde dekoratif boyalara ve farklı renklere talebin artacağını öngörüyoruz.” dedi.

İstanbul’un her iki yakasında şubeleri olduğunu da vurgulayan Feyzoğlu, “İzmit, Adapazarı, İzmir, Ankara, Antalya, Kayseri, Adana, Tekirdağ, Balıkesir gibi şehirlerde 20 şubemiz bulunuyor. 5 tane Bianca shopumuz ise AVM’lerin içinde yer alıyor. 2024 sonu için hedefimiz mevcut 20 mağazamıza ek olarak 10 franchise mağaza daha açmak. Franchise verilmesi hedeflenen ilk 5 ilimiz ise; Bursa, Konya, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul.” şeklinde konuştu.

Bayilerinde önceliklerinin uygulama yapan kadın ustalar olduğunu da sözlerine ekleyen Feyzoğlu, “Shop’larda uygulama ve satış hizmetini şart koşuyoruz. Franchise giriş bedelimiz bulunmuyor. Mevcut partnerlerimiz ile de royalty ücreti anlaşmamız bulunmuyor” açıklamasında bulundu.







