"Biden büyük vergi artışına hazırlanıyor"

ABD Başkanı Joe Biden pandemi yardım paketinin ardından devreye alınacak uzun vadeli ekonomik programı desteklemek amacıyla 1993’teki Bill Clinton döneminden beri en büyük vergi artışını planlıyor.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden’in pandemi destek programına benzer olarak tasarlanan uzun vadeli ekonomik programda yer alacak ödemeleri desteklemek aracıyla 1993 yılından beri ilk kez federal vergi oranlarında artışına gitmeyi planladığını belirtti.

Yeni açıklanacak ekonomik destek programının büyüklüğünün 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 paketinin de üzerinde olması planlanıyor. Yapılacak vergi artışlarının destek programını fonlaması bekleniyor.

Biden hükümeti için planlanan değişiklikler, altyapı, iklim, yoksul Amerikalılara yardımın genişletilmesi gibi değişiklikleri fonlanmak için bir fırsat olmasının yanı sıra Demokratların vergi sisteminin adaletsiz olduğu söylemine de çözüm niteliğinde olacak. Söz konusu plan, Biden’in Cumhuriyetçilerin desteğini elde etme kapasitesini ve Demokratların birlikte çalışabilme yeteneğini sınayacak.

Konuya yakın 4 kaynak, Beyaz Saray’ın Biden’in seçim kampanyasında olduğu gibi bir takım vergi artışları önereceğini belirtti.

Kaynaklara göre, kurumlar verginin yüzde 21’den yüzde 28’e çıkarılması, yılda 400 bin doların üzerinde geliri olanların gelir vergisinin artırılması, yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olanlar için ise daha yüksek varlık vergisi planlanıyor.

Vergi Politikaları Merkezi’nin analizine göre Biden’in planı, 2021-2030 döneminde yaklaşık 2.1 trilyon dolar ek vergi anlamına gelecek.

Program henüz açıklanmazken Beyaz Saray planın Covid-19 paketi sonrası gündeme geleceğini belirtti.