Bilkent CYBERPARK'tan bir ilk

Bilkent CYBERPARK Türkiye’de yine bir ilki başararak MathWorks Hızlandırıcı Partneri oldu!

Türkiye’de ilk ve tek partner olarak MathWorks araçlarını, uzmanlığını ve ağını startup’larına sunmaya hazırlanan Bilkent CYBERPARK, dünya genelinde 200’den fazla bulunan hızlandırıcı partner arasına katılmıştır.

MathWorks, sadece bir yazılımdan fazlası mottosu ile yola çıkan, matematiksel hesaplama yazılımının lider geliştiricisidir. MATLAB ve Simulink geliştiricisi MathWorks, startup’lara yazılımdan fazlasını sunarak büyük fırsatlar sağlamaktadır.

Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde CYBERPARK, firmalarına eğitim, ücretsiz lisans ve MathWorks uzmanlarından teknik destek sağlamanın yanı sıra, bilgi ve kod paylaşımında bulunan ve 100.000’den fazla üyesi olan MATLAB Central’a erişim fırsatı sunacaktır. Aynı zamanda, startup’lar MathWork Startup promosyon programı aracılığı ile ürünlerinin farkındalığını artırma fırsatına da sahip olacaklardır.