Bill Gates artık dünyanın en zengin 4. insanı değil

Forbes’un 35 yıldır yayınladığı, dünyanın en zenginleri listesindeki milyarder sayısı bu yıl rekor kırarak 2755’e yükselmişti. Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı. Listede kısa bir süre önce değişiklik olmuş ve zirve el değiştirmişti. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault’a geçmişti. Listede bu kez yeni bir değişiklik var…

Listede 4. sırada yer alan Bill Gates bir basamak aşağı indi. Bu değişimin nedeninin Bill Gates ve Melinda Gates’in geçen haftaki boşanmalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Çift, boşanma kararının ardından varlıklarını paylaşma sürecinde. Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler sıralamasına göre Melinda Gates’e yapılan hisse senedi transferleri sonrası Bill Gates listede bir basamak aşağı indi. Forbes’un listesine göre Bill Gates şu anda 129.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5. ismi. 3 gün önce listede Bill Gates’in serveti 132.1 milyar olarak sıralamaya girmişti. Businnes Insider’ın dünkü haberinde Bill Gates’in Perşembe günü Melinda French Gates’e 2 milyar dolardan fazla hisse senedi devrettiği, çiftin boşanma kararı aldığı günden bu yana toplam transferlerin yaklaşık 6 milyar doları bulduğu belirtildi.

İşte son sıralamaya göre dünyanın en zengin 10 ismi

Zirvenin ilk sırasında Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault (72) ve ailesi yer aldı: $198.4 milyar dolar

2. sırada ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos (57) yer alıyor: $192.0 milyar dolar

3. sırada Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk (50) yer alıyor: $184.5 milyar dolar

4. sırada Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg var (37): $130.0 milyar dolar

5. sırada Microsoft’un kurucusu Bill Gates var (65): $129.5 milyar dolar

6. sırada Google’ın kurucularından Larry Page (48) yer alıyor: $117.2 milyar dolar

7. sırada Oracle kurucusu Larry Ellison (76) yer alıyor: $116.6 B milyar dolar

8. sırada Google kurucularından Sergey Brin (47) yer alıyor: $113.4 milyar dolar

9. sırada Berkshire Hathaway’in sahibi, yatırımcı Warren Buffet (90) yer alıyor: $104.8 milyar dolar

10. sırada L’Oréal’ın varisi Francoise Bettencourt Meyers (68) yer alıyor: $92.0 milyar dolar