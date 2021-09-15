BİM yeni şirket kuruyor: Sermayesi ne kadar?

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere yeni bir şirket kurulmasına karar verdi.

15.09.2021 10:18:000
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BİM yeni şirket kuruyor: Sermayesi ne kadar?

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40 milyon TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verildiğini belirtti.

BİM tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu’nun 14 Eylül 2021 tarihinde aldığı karara istinaden; Şirketimizin tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarımızda satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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