Bimser’de yeni dönem

Yazılım çözümleri alanında faaliyet gösteren Bimser’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ünal oldu. Ünal, dünya şirketi olma yolunda ilerleyeceklerini vurguladı.

28.02.2025 17:12:420
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Bimser’de yeni dönem

Bimser’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ünal, yeni dönemde öncelikli hedeflerinin sürdürülebilir büyüme olduğunu belirterek, dünya şirketi olma yolunda ilerleyeceklerini açıkladı.

1998 yılından bu yana 200’e yaklaşan çalışanı, 2 binden fazla müşterisi ve 100’ün üzerinde iş ortağıyla faaliyet Bimser’in gelecek hedeflerinden bahseden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikli hedefimiz şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, değer katan ürünleriyle lider şirket konumunu korumak, dünya şirketi olma yolunda ilerlemek, güçlü iş ortakları, işini iyi ve kaliteli yapan çalışanları olan, mali yapısı sağlam bir şirket olarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmak.”

Müşteri odaklı yaklaşımlarını güçlendireceklerini belirten Ünal, “Pazarımızı tüm dünya olarak göreceğiz. Yurt içi ve dışı satışlarımızı hedeflerimiz doğrultusunda artıracağız. Ürünlerimizi pazar ihtiyaçları ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz. Ürünlerimize teknolojik yenilikleri kazandıracağız. Çalışanlarımızın ve İş ortaklarımızın gelişimine önem vereceğiz. Şirket içi verimlilik artışı için gerekli çalışmaları yapacağız. Finansal sürdürülebilirliğimizi artıracağız” dedi.

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Ünal, 1984 – 1998 yılları arasında IBIMSA’da yazılım uzmanı, proje lideri, işletim müdürü, işletim direktörü, çözüm ve uygulama direktörü olarak çalıştı. 1999 yılında Bimser’ in ortakları arasına katılan Ünal, bilgi teknolojileri alanında yazılım çözümleri üretmek üzere deneyimlerini burada paylaşmaya başladı. Bimser’ de danışman, İş birimi direktörü, genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

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