Binance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklama

Kripto para borsası Binance, Ethereum ağı çekme işlemlerinin 1 saatlik bir aranın ardından tekrar normale döndüğünü duyurdu.

20.05.2021 09:25:000
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Binance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklama

Binance Türkiye'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kripto para borsalarındaki ani oluşan hareketlilik ve bundan dolayı yaşanan ağ yoğunluğu sebebiyle Ethereum ağı çekme işlemlerimiz 1 saatlik bir aranın ardından tekrar normale dönmüştür. Yaşanan sorunun Binance'in ağlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını, volatilite kaynaklı yoğunluğun ağda sıkışmaya yol açtığını, sorunun kısa sürede düzeldiğini bildirmek isteriz. Borsamızda işlemlerimiz normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerlendirmenize sunarız."

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