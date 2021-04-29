BioNTech aşısının erteleme kararı iptal edildi

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı ardından, BioNTech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresi 6-8 haftaya çıkarılmıştı. Sağlık Bakanlığı, kararı iptal etti. İsteyenler ikinci doz aşıyı olabilecek.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığını duyurdu.

Kararın, mevcut randevuları da etkilediği belirtilmişti. Bu kapsamda, randevular düşürülmüştü. Ancak, bu uygulamadan vazgeçildi.

Sağlık Bakanlığı, 'Biontech aşısında alınan ikinci doz randevular korunacak. Yeni randevular 6-8 hafta arasına verilecek' açıklaması yaptı.